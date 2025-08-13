  1. Ekonomim
Bitcoin fiyatları düşüşe mi geçti? İşte son durum

Bitcoin fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişini sürdürmekte zorlanırken, 120.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Bitcoin, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin ardından kısa süreli yükselişini sürdürmekte zorlanarak 120.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu durum, yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla birlikte yaşandı.

Dün açıklanan düşük ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine yeniden başlayacağı yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Fox Business'a verdiği röportajda Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimine açık olması gerektiğini belirtmesi, bu beklentileri daha da körükledi.

Bitcoin, bu gelişmelerle birlikte kısa süreliğine 120.000 doların üzerine çıksa da yatırımcıların kar almasıyla anahtar seviyenin altına geri döndü.

Şu sıralarda 119.812 dolardan işlem gören kripto para birimi, 14 Temmuz'da 123.153 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

