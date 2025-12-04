Demir cevheri fiyatı bozulan piyasa duyarlılığıyla geriledi

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda ocak vadeli demir cevheri kontratı %0,88 düşüşle ton başına 792,5 yuan (yaklaşık 112,10 dolar) seviyesinden işlem görürken, Singapur Borsası'nda gösterge ocak vadeli demir cevheri %0,19 azalarak ton başına 104 dolara geriledi. Bu düşüşte, Gine'deki Simandou madeninden Çin'e ulaşan ilk ticari sevkiyatın küresel arz dinamiklerini değiştireceği beklentisi ve Hindistan'ın demir cevheri ithalatının son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yılın ilk on ayında 10 milyon tonu aşması etkili oldu.

Öte yandan, talep tarafındaki endişeler de piyasayı olumsuz etkiledi. Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe, işgücünün %40'ını azaltma veya taşeronlaştırma kararı alarak çelik sevkiyatlarını 11,5 milyon tondan 8,7-9 milyon tona indireceğini duyurdu. Bu durum, Avrupa'daki sanayi talebindeki zayıflığı gözler önüne serdi. Çin'in ekonomik büyüme hedefinin gelecek yıl da %5 civarında kalacağı beklentisi de piyasalarda temkinli bir duruşa neden oldu.

Diğer emtialardan, Dalian'da koklaşabilir kömür %0,79 düşerken, kok kömürü %0,03 artış gösterdi. Şangay Vadeli İşlem Borsası'nda ise sıcak haddelenmiş rulo %0,09, paslanmaz çelik %0,36 gerilerken, tel çubuk %0,68 yükseldi ve inşaat demiri yatay seyretti.