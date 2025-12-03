Bakır zirveden geri çekildi, piyasa Fed faiz kararına odaklandı

Bakır fiyatları rekor seviyelerden geriledikten sonra konsolidasyon yaşarken, piyasaların dikkati ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararına çevrildi. Özellikle tedarik endişeleri emtiayı desteklemeye devam etse de traderlar Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

Bu gerilemeye rağmen, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı yüzde 0,22 düşüşle ton başına 88.890 yuan (yaklaşık 12.581,21 dolar) seviyesinde işlem görürken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır yüzde 0,46 artışla 11.196,50 dolara yükseldi.

Diğer metallere bakıldığında ise, Şanghay'da alüminyum yüzde 0,21, kalay yüzde 1,46 artış gösterirken; LME'de alüminyum yüzde 0,52, çinko yüzde 0,10, kurşun yüzde 0,40, nikel yüzde 0,61 ve kalay yüzde 0,79 yükseliş kaydetti.