Bakır arz endişeleri ve zayıf dolarla rekor kırdı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı %1,95 artışla 11.362 dolara ulaşırken, gün içinde 11.434,50 dolarla rekor tazeledi. Piyasadaki bu boğa koşusu, zayıf doların yanı sıra LME depolarındaki sınırlı bulunabilirlik ve Asya'da net 50.725 tonluk taze iptallerle Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere inen LME bakır stoklarından kaynaklanıyor. Comex bakırın LME üzerindeki primi, fon akışlarını çekerken, Comex stokları rekor seviyelerde seyrediyor.

Ayrıca, LME nakit bakırın üç ay vadeli sözleşmeye göre primi, Ekim ortasından bu yana en yüksek seviye olan 69 dolar/tonu gördü.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi ve zayıf doların temel metalleri desteklediği bir ortamda, alüminyum %0,8 artışla 2.888 dolar/tona, çinko %0,2 artışla 3.068 dolara, kurşun %0,45 artışla 2.004 dolara, kalay %1,9 artışla 39.795 dolara ve nikel %0,8 artışla 14.920 dolara yükseldi.