  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır arz endişeleri ve zayıf dolarla rekor kırdı
Takip Et

Bakır arz endişeleri ve zayıf dolarla rekor kırdı

Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve doların zayıflamasıyla tarihi zirvelere ulaşarak piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Bu yükselişte, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) düşük stok seviyeleri ve güçlü talep de etkili oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır arz endişeleri ve zayıf dolarla rekor kırdı
Takip Et

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı %1,95 artışla 11.362 dolara ulaşırken, gün içinde 11.434,50 dolarla rekor tazeledi. Piyasadaki bu boğa koşusu, zayıf doların yanı sıra LME depolarındaki sınırlı bulunabilirlik ve Asya'da net 50.725 tonluk taze iptallerle Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere inen LME bakır stoklarından kaynaklanıyor. Comex bakırın LME üzerindeki primi, fon akışlarını çekerken, Comex stokları rekor seviyelerde seyrediyor.

Ayrıca, LME nakit bakırın üç ay vadeli sözleşmeye göre primi, Ekim ortasından bu yana en yüksek seviye olan 69 dolar/tonu gördü.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi ve zayıf doların temel metalleri desteklediği bir ortamda, alüminyum %0,8 artışla 2.888 dolar/tona, çinko %0,2 artışla 3.068 dolara, kurşun %0,45 artışla 2.004 dolara, kalay %1,9 artışla 39.795 dolara ve nikel %0,8 artışla 14.920 dolara yükseldi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 30 ayın en yükseğindeEuro Bölgesi'nde bileşik PMI 30 ayın en yükseğindeKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş
Petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş
Bakır zirveden geri çekildi, piyasa Fed faiz kararına odaklandı
Bakır zirveden geri çekildi, piyasa Fed faiz kararına odaklandı
Gümüş rekora yakın
Gümüş rekora yakın seviyelerde seyrediyor
ABD'de benzin fiyatı 4,5 yıl sonra kritik sınırın altına indi
ABD'de benzin fiyatı 4,5 yıl sonra kritik sınırın altına indi
Alman bankadan 2026 için altın ve gümüş tahmini
Alman bankadan 2026 için altın ve gümüş tahmini
Gümüşte ralli sonrası uyarı!
Gümüşte ralli sonrası uyarı!