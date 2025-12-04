Fitch, petrol fiyat tahminlerini düşürdü: İşte 4 yıllık senaryo

Fitch Ratings, piyasa arz fazlası nedeniyle 2025-2027 dönemi için petrol fiyatı varsayımlarını düşürdü.

Temel senaryoda Brent petrolü için 2025 tahminini 70 dolar/varilden 69 dolara, 2026 için 65 dolardan 63 dolara ve 2027 için 65 dolardan 63 dolara indirildi. 2028 tahmlini 60 dolar/varil olarak korundu.

Kısa ve orta vadeli Brent ve WTI petrol fiyatı varsayımları, üretim artışının ılımlı talep yükselişini aşmasından kaynaklanan büyük piyasa arz fazlasını yansıtacak şekilde düşürüldü. 2026 ilk çeyreğinde üretim kesintilerinin tersine çevrilmesine ara verilmesinin ardından Rusya hacimleri ve OPEC+ politikasına ilişkin belirsizlik de dikkate alındı.

Kuruluş, daha yavaş ekonomik büyüme, petrokimya sektöründeki ciddi düşüş ve enerji dönüşümü nedeniyle küresel talebin 2025 ve 2026'da günde yaklaşşık 0.8 milyon varil (mmbv) artmasını öngörüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), elektrikli araç kullanımının 2024'te küresel petrol talebinde 1.3 mmbv'lik bir yer değiştirmeye yol açtığını tahmin ediyor.

IEA, küresel petrol arzının 2025'te 3.1 mmbv ve 2026'da ek 2.5 mmbv genişleyeceğini öngörüyor. Bu artışlara ABD, Kanada, Brezilya, Guyana ve Arjantin'in öncülük ettiği OPEC+ dışı petrol üretim büyümesi sırasıyla %55 ve %48 katkı sağlıyor. OPEC+, gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak sonlandırmaya devam etti. Rusya üretimi, yaptırımlar nedeniyle günde 9.3 milyon varil seviyesinde sabit kalıyor.

2026 yılı TTF (Avrupa) doğal gaz fiyatı varsayımı, sıkılaşan Avrupa gaz dengesi nedeniyle metreküp başına 9 dolara yükseltildi.

2026 TTF gaz fiyatı varsayımındaki artış, LNG arz artışının proje zamanlaması kaymalarıyla kısıtlanırken, Rus boru hattı akışlarının yapısal olarak sınırlı kalması nedeniyle Avrupa gaz dengelerinin daha sıkı olmasını yansıtıyor. 2025 temel durum Henry Hub (ABD) varsayımı metreküp başına 3.5 dolara yükseltildi.