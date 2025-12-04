ANZ: Enerji altyapısına saldırılar petrolü 60 doların üzerinde tutabilir

Banka, yılın ilk yarısında düşük rafineri kullanım oranları ve OPEC+ üretim artışları nedeniyle küresel ham petrol stoklarının yükselebileceğini, bunun da fiyatları varil başına 65 doların altında tutmasının muhtemel olduğunu belirtti.

ANZ’ye göre, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı enerji altyapısı saldırılarının sürmesine yönelik endişeler Brent petrolünü 60 doların üzerinde desteklemeye devam edecek.

Banka, küresel ekonomide beklenen toparlanmanın 2026’nın ikinci yarısında petrol talebini artırarak fiyatların 70 dolar seviyesine doğru yönelmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.