Petrol fiyatları haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor

Petrolde yükselişi ABD ile Venezuela artan gerilim, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek hafta beklenen faiz indirimi ve Ukrayna'da barış çabalarında şu ana dek yeterli ilerleme sağlanmaması destekledi. Uzmanlar, piyasada önümüzdeki dönemde arz tarafına odaklanılmasının beklendiğinin altını çiziyorlar. Zira Ukrayna'da barış halinde piyasaya daha fazla Rus petrolünün girebileceği tahmin ediliyor.

Dün Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterileri için ocak ayı satış fiyatını düşürdüğü yönündeki haber akışı sonrasında Brent petrol yüzde 0,2 kayıpla 63,2 dolar, Amerikan petrolü yüzde 0,25 düşüşle 59,5 dolar düzeyinde alıcı buluyor.