  3. Bakır fiyatları yeni tarihi zirvesini gördü
Bakırda yatırım kuruluşlarının fiyatlarda yükseliş beklentileriyle fiyatlarda yükseliş sürerek tarihi zirveler yenilendi.

Bakır fiyatları Citi'nin cuma günü yayınladığı raporda yukarı yönlü beklentiler ortaya koyması sonrasında yeni tarihi zirvelerini gördü.

Citi tarafından hazırlanan raporda bakır fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 13.000 dolar olmasının beklendiği belirtilmişti. Metalin fiyatı bir ara yüzde 1,2 artışla 11.580 doların üzerinde yeni tarihi zirvelerini test etti.

Bakırda gelecek yıl arz açığı oluşması bekleniyor.

