Yabancı, soluksuz hisse almaya devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Haziran haftasında net 474,9 milyon dolarlık hisse senedi, 167,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 579,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Haziran itibarıyla 29 milyar 29,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Haziran haftasında 28 milyar 404 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 269,6 milyon dolardan 10 milyar 826,9 milyon dolara, ÖST stokları da 512 milyon dolardan 676,8 milyon dolara yükseldi.