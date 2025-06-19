Merkez Bankası rezervleri 13 haftanın zirvesinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste altıncı haftasında da artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 13 Haziran ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 438 milyon dolar artarak 70 milyar 306 milyon dolardan 72 milyar 744 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara çıkarak yeni zirvesini gördü.

Böylece toplam rezervler 155 milyar 879 milyon dolar olan seviyesinden, 159 milyar 288 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 52 milyar 183 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 616 milyon dolar artarak 54 milyar 799 milyon dolara geldi.