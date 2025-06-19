Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran PPK toplantısıyla faiz kararını açıkladı. Piyasalar için sürpriz niteliği taşımayan kararı, ekonomistler değerlendirdi.

“Alınabilecek en doğru karar buydu”

Mahfi Eğilmez, “TCMB politika faizini de gecelik faiz oranlarını da sabit tuttu. Petrol fiyatlarının 75 USD/Varil düzeyine ulaştığı, belirsizliklerin zirve yaptığı böyle bir ortamda alınabilecek en doğru karar buydu” dedi.

TCMB politika faizini de gecelik faiz oranlarını da sabit tuttu. Petrol fiyatlarının 75 USD/Varil düzeyine ulaştığı, belirsizliklerin zirve yaptığı böyle bir ortamda alınabilecek en doğru karar buydu. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 19, 2025

"Temmuzda bir aksilik olmazsa faiz indirimi"

Prof. Dr. Hakan Kara, “Tahmin edilebilir para politikası iyidir” derken, İsrail-İran gerilimi üzerinden yaptığı değerlendirmeyi yeniden paylaştı.

Tahmin edilebilir para politikası iyidir. https://t.co/ZGx8qNw4Pi — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 19, 2025

Kara, sonrasında da PPK metnindeki şu ifadeye dikkat çekti:

"“Sıkılaştırılacaktır” ifadesinin çıkması Temmuz’da bir aksilik olmazsa faiz indirileceğine işaret ediyor."

“Sıkılaştırılacaktır” ifadesinin çıkması Temmuz’da bir aksilik olmazsa faiz indirileceğine işaret ediyor. https://t.co/FZSUpS5t89 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 19, 2025

"Bir değişiklik yok"

Dr. Nuri Sevgen, “Politika faizi (haftalık repo ihale faizi) %46 Gecelik borç verme faizi %49 Oranlarda bir değişiklik yok boşuna saçma bir hisse kapılmışım demek ki” değerlendirmesini yaptı.

Politika faizi (haftalık repo ihale faizi) %46

Gecelik borç verme faizi %49

Oranlarda bir değişiklik yok

boşuna saçma bir hisse kapılmışım demek ki 😅 https://t.co/vTUUckbxM0 — Dr. Nuri Sevgen (@nurisevgen) June 19, 2025

"Temmuzda şartlar elverirse faiz indirilecek"

E507 hesabından yapılan paylaşımda, “TCMB faizi %46'da, koridoru (44,5-49) bandında SABİT tuttu. Enflasyon eğiliminin iyileştiğini ve talebin yavaşladığını belirtti. "Gerekirse duruşu sıkılaştırırız" ibaresi KALDIRILDI, sadece "tüm araçlar kullanılacaktır" denildi. Temmuzda şartlar elverirse faiz indirilecek...” değerlendirmesi dikkat çekti.

TCMB faizi %46'da, koridoru (44,5-49) bandında SABİT tuttu.



Enflasyon eğiliminin iyileştiğini ve talebin yavaşladığını belirtti. "Gerekirse duruşu sıkılaştırırız" ibaresi KALDIRILDI, sadece "tüm araçlar kullanılacaktır" denildi.



Temmuzda şartlar elverirse faiz indirilecek... pic.twitter.com/TPvfLFE1pF — 5 0 7 (@e507) June 19, 2025

"Rezerv riski ve jeopolitik riskler"

Prof. Dr. Serap Durusoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rezerv riski ve jeopolitik riskler TCMB'nin koridor tarafında da herhangi bir değişikliğe gitmemesine neden oldu.”

Rezerv riski ve jeopolitik riskler TCMB'nin koridor tarafinda da her hangi bir değişikliğe gitmemesine neden oldu. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) June 19, 2025

"Temkinli bir duruş sergiledi"

Banu Kıvcı Tokalı, “#TCMB hem politika faizinde hem de koridorda değişikliğe gitmeyerek, küresel ekonomik ve jeopolitik artan risklere karşı temkinli bir duruş sergiledi” dedi.

#TCMB hem politika faizinde hem de koridorda değişikliğe gitmeyerek, küresel ekonomik ve jeopolitik artan risklere karşı temkinli bir duruş sergiledi. https://t.co/pqIFZikny3 — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) June 19, 2025

"Enflasyon görünümüne ilişkin daha olumlu"

Dr. Burcu Aydın, Merkez Bankası beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit tuttu. Politika faizi (haftalık repo ihale faizi) %46, Gecelik borç verme faizi %49, Gecelik borçlanma faizi %44,5 TCMB, artan risk ortamında temkinli bir duruş sergileyerek isabetli bir adım attı” derken, “Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin daha olumlu” diyerek metindeki şu ifadelere dikkat çekti:

"Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir."

"Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir”

Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin daha olumlu.

👉"Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir."

👉"Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. " — Burcu Aydın (@aydin_brcu) June 19, 2025

"Enflasyon rakamına inanmıyor mu?"

İris Cibre, TCMB Pas geçerek, politika faizini 46%'da tuttu Merkez Bankası 1.54% beklenti altı gelen enflasyon rakamına inanmıyor mu? Piyasaların pas geç baskısına mı yenildi? Carry'ciye para bırakmayacağız diyerek kuru 30 günlük 2% saldı Hem enflasyonist hem de carry yine de para kazandı Yüksek reel getiri ile 1 yılda 28 MLR USD ek döviz talep edebilecek para yaratıldı. 1 ay 1 hafta daha yaratılmaya devam edilecek...” şeklinde lkararı değerlendirdi.