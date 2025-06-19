Faiz indirimi temmuza mı kaldı?

İsrail-İran savaşı faiz indirim baskısı altındaki Merkez Bankası'nın hesaplarını değiştirir mi? Sanki değiştirecek gibi.

CNBC-e'nin anketine katılan piyasa oyuncularına göre, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor.

Bu arada dikkat çeken bir başka gelişme ise yıl sonu faiz beklentisinde yaşandı. Daha önce yüzde 33 olan yılsonu politika faizi beklentisi, son ankette yüzde 35'e yükseldi.

Faiz indiriminde Merkez Bankası'nın elini yavaşlatacak gelişmelerden birisi İsrail-İran savaşı ve bu savaşın enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi. Savaş, enflasyonist baskı yaratacağı için TCMB’nin faiz indirimi iştahını törpüleyebilir. Arkasına ABD ve G7 desteğini alan, ayrıca Ortadoğu ve Körfez'deki Arap ülkelerinden de ciddi bir tepki görmeyen İsrail'in gerilimi tırmandırmaya devam etmesi beklenebilir. Bu nedenle piyasalarda ve fiyatlarda oluşan baskının bir süre daha süreceği tahmin ediliyor.

Cari açık ve rezerv kaybı faiz indirimini zorlaştırır

Bir diğer önemli gelişme ise ödemeler dengesinde yaşanan bozulma. Alaattin Aktaş'ın önceki gün çok yalın bir şekilde aktardığı gibi Nisan ayı ödemeler dengesi çeşitli olumsuzlukları barındırıyor. Son iki yılın en yüksek aylık cari açığı verilirken, altın ve enerji hariç açıkta da son beş yılın en kötü aylık rakamı görüldü. Öte yandan yine nisanda portföy yatırımlarında rekor çıkış yaşanırken, daha önce görülmemiş boyutta rezerv kaybı yaşandı.

Biliyoruz ki; cari açık ve rezerv kaybı gibi kırılganlıklar, faiz indirimini zorlaştırır. Merkez Bankası’nın faiz indiriminde temkinli davranmasına neden olur.

Politika faizinde değişiklik beklemeyen bazı bankacılar, faiz koridorunun üst limitinin aşağı çekilmesini bekliyor ama bence orada da bir değişiklik olmaz. Çünkü faiz koridorunun genişliği, Merkez Bankası’na özellikle iç ve dış kaynaklı oynaklıkların arttığı dönemlerde manevra alanı sağlıyor. Enflasyonist etkileri olabilecek son gelişmelerin ışığında Merkez Bankası bu alanı şu anda daraltmak istemeyebilir.

Özetle, bugünkü toplantıda hem dışsal yani İsrail-İran savaşı gibi jeopolitik riskler hem de içsel yani ödemeler dengesi ve Nisan'daki portföy çıkışları gibi nedenlerle Merkez Bankası faizleri değiştirmeyebilir. Faiz indirimi ise temmuz ayına kalabilir.