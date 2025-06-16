WSJ'nin haberi piyasaları hareketlendirdi! İran ve İsrail anlaşmaya yakın mı?

İran'ın, İsrail ile çatışmayı yumuşatma ve müzakere yoluna gitme için sinyal verdiği ileri sürüldü. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Orta Doğu ve Avrupa'daki yetkililer, İran'ın Arap yetkililer aracılığıyla İsrail ve ABD'ye mesajlar göndererek, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve nükleer programları konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması için acil sinyal verdiğini söyledi.

Yetkililer, İsrail'in şiddetli hava saldırıları sürerken, Tahran'ın Arap yetkililere, ABD saldırıya katılmadığı sürece müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını ilettiğini belirtti. Ayrıca İsrail'e de şiddetin kontrol altında tutulmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirten mesajlar iletti.

İsrail’in ABD’nin yardımına ihtiyacı var

İranlılarla görüşen Arap diplomatlar, Tahran'ın İsrail'in bir yıpratma savaşına girmeyi göze alamayacağı ve sonunda diplomatik bir çözüm arayışına gireceği yönünde öngörüleri olduğunu belirtti.

İranlı yetkililer, İsrail'in net bir çıkış stratejisi olmadığını ve dağların altında gömülü olan Fordow uranyum zenginleştirme tesisi gibi hedeflere anlamlı bir zarar vermek için ABD'nin yardımına ihtiyaç duyacağını düşündüklerini söyledi.

ABD müzakereleri öne çıktı

Bir Arap yetkili, “İranlılar, ABD'nin İsrail'in savunmasını desteklediğini biliyor ve ABD'nin İsrail'e lojistik destek sağladığından eminler. Ancak ABD'nin saldırılara katılmayacağına dair garanti istiyorlar” dedi.

Habere göre İran, Arap yetkililere, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali yoksa nükleer programını hızlandırabileceğini ve savaşın kapsamını genişletebileceğini söyledi.

Piyasalar hareketlendi

ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi, İran'ın müzakere sinyali verdiği haberlerinin ardından 1,5 baz puan düşerek yüzde 4,409 seviyesine geriledi.

Ons altın 3409 dolardan 3383 dolara kadar geriledi. Yüzde 1 değer kaybıyla işlem görmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 4’ün üzerine çıkarken, Brent petrol varili TSİ 17:24 itibarıyla yüzde 3,80 oranında 71,40 dolar seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul da küresel piyasalarla yükselişe geçerek 9325 puan seviyesinden yüzde 1’in üzerinde yükselişle 9434 puan seviyesine kadar çıktı.

Korku endeksi VIX ise yüzde 10,36 oranında gerileyerek 18,86 seviyesine geriledi.