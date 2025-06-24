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Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Orta Doğu'daki gerilim döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Dün akşam saatlerindeki gerilemenin ardından döviz kurları yeni günü yükselişle açtı. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Euro tarihi rekor kırdı! (24 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
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Euro/TL sabah güne tarihi rekor kırarak başladı.

Euro'nun diğer para birimleri karşısında değerlenmesi devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde bulunması, AB ekonomisine yönelik olarak olumluya dönen görüşler, Almanya'nın dev teşviklerinin bölgeyi kalkındıracak dinamo görevi göreceğine dair beklentiler euroyu güçlü tutuyor.

İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 08:27 itibarıyla 39,5740 (alış) 39,5947'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 46,0500  TL seviyelerinde seyrediyor.

Yeni güne yükselişle başlayan kur, sabah saatlerinde 46,10 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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