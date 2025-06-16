27 yıllık sanayi şirketi konkordato talebinde bulundu

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekol Demir Çelik’in 7101 sayılı Kanun'la değişik İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 286. maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak sunduğunu belirtti ve konkordato talebini kabul ederek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Şirketin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirlerin alınmasına karar verilirken, Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirildi. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itirazda bulunabilecek.

Sürecin geleceği 2 Eylül'de kararlaştırılacak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konkordato talebinin nihai değerlendirmesi, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında ele alınacak.

25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik A.Ş., sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çelikleri tedarikiyle faaliyet gösteriyor.

Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, el aletleri, bağlantı elemanları, kalıp ve ağır makine sanayii gibi geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan firma, aynı zamanda haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştiriyor. Referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları yer alıyor.