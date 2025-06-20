ABD’nin en prestijli perakende zincirlerinden Trader Joe’s’ten Elite Naturel’e stratejik ziyaret

Dünyada hızla büyüyen organik ürün pazarında önemli bir oyuncu haline gelen Elite Naturel, hem Türkiye'de hem de global ölçekte sektöre yön veren çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ve seçici perakende zincirlerinden biri olan Trader Joe’s, Elite Naturel ile stratejik iş birliğini derinleştirmek amacıyla Ankara’daki üretim tesisini ziyaret etti.

Trader Joe’s heyetine, üretimin her aşamasında uygulanan yüksek kalite standartları, şirketin benimsediği sürdürülebilirlik politikaları ve ileri teknolojiyle entegre edilmiş modern üretim hatları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Elite Naturel’in %100 organik meyve suları, shot içecekleri ve fonksiyonel ürün gruplarının üretim süreçleri de kapsamlı bir şekilde incelendi.

“Ortaklığı derinleştirecek önemli bir ziyaret oldu”

Ziyarete ilişkin konuşan Elite Naturel CEO’su Çağrı Eşmekaya, “Global çapta bu denli güçlü bir markayı Ankara’daki üretim tesisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İş birliğimizi daha da derinleştirecek önemli bir ziyaret oldu. Ar-Ge süreçlerini tamamladığımız yeni ürünlerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptık ve bazı iş birliklerini bu ziyaret kapsamında netleştirdik” dedi.

Organik ürünler için ABD stratejik bir pazar

Eşmekaya, ABD’nin organik ürünler açısından dünyanın en büyük ve en dinamik pazarlarından biri olduğuna dikkat çekerek, şirketin bu pazardaki güçlü konumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Uzun yıllardır ABD’nin önde gelen perakende zincirleri, organik ürün gruplarındaki markalarını güvenle Elite Naturel’e emanet ediyor. Türkiye’de tamamen öz sermayemizle gerçekleştirdiğimiz üretimin %84’ünü ihraç ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 20 farklı ülkeye ürün göndererek, global pazarda doğal ve organik ürünlerin önemini vurgulamayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde, ihracattaki pazar payımızı daha da artırmak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”