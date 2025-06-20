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İsrailli piyanist Greilsammer'in İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli piyanist David Greilsammer'in şefliğinde İstanbul'da düzenlenecek konser güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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İsrailli piyanist Greilsammer'in İstanbul konseri iptal edildi
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İsrailli piyanist David Greilsammer'ın şefi olduğu Revolta isimli müzik gösterisi 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacaktı.

Konser, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada konserin güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral da söz konusu konserin iptali için Kültür Bakanlığı'na çağrı yapmıştı.

Konser iptali nedeniyle bilet sahiplerinin mağdur olmaması için biletlerin iade edileceği duyuruldu.

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