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Saadet lideri Arıkan: Bölgemiz için 'Yeni Bir Süreç' başlıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, PKK’nın silah bırakma kararıyla ilgili "Bölgemiz için 'Yeni Bir Süreç' başlıyor. PKK’nın kendisini feshetme ve silah bırakma kararının akabinde yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Saadet lideri Arıkan: Bölgemiz için 'Yeni Bir Süreç' başlıyor
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemiz için 'Yeni Bir Süreç' başlıyor. PKK’nın kendisini feshetme ve silah bırakma kararının akabinde yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bu sürecin ortaya çıkaracağı 'yeni fırsatlar', Türkiye’nin öncülüğünde tüm bölgede istikrar ve kardeşlik ortamını tesis edecek 'bir kazanıma' dönüştürülmelidir.

Sürece dair kaygılarımızı da katkılarımızı da kamuoyuyla paylaştık. Olumlu bulduğumuz bu ilk adımın sonrasında yaşanacak gelişmeleri, tüm toplumsal kesimlerin duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak, milletimiz adına hassasiyetle takip edeceğiz. Hassasiyetimizin merkezinde milli menfaatlerimiz, toplumsal vicdan, huzur ortamı; ülkemizin refahı, bölgemizin istikrarı yer almaya devam edecektir.

Saadet Partisi olarak TBMM başta olmak üzere tüm mecralarda; eleştirilerimizi, önerilerimizi ve değerlendirmelerimizi aziz milletimizle paylaşarak sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. 'Yeni Bir Süreç', 'Yaşanabilir Bir Türkiye' hedeflenirse anlamlı olacaktır!"

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