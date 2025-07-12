İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

Zafer Çimen ve Salih İlhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.