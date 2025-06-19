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Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu

Garanti BBVA Portföy, Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu’nu (Hisse Senedi Yoğun Fon) hayata geçirdi. Yeni fon, yatırımcılara Türkiye’nin holding ve iştiraklerine tek bir fon üzerinden yatırım yapma imkânı sunuyor. Fon portföyünde ağırlıklı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi’nde yer alan Holdingler ve onların BIST 100 Endeksi içerisindeki İştiraklerinin hisseleri bulunuyor. Bu fondaki yatırımlar aktif yönetim stratejisi ile belirlenip, endeks üzeri getiri hedefliyor.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
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Garanti BBVA Portföy, yeni fonuyla yatırımcılarına Türkiye’nin holding ve iştiraklerine yatırım yapma imkânı tanıyor.

Fon, HIH – Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) adıyla 18 Haziran’da yatırımcılarla buluştu.

“Yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek ürün ve çözümler geliştiriyoruz”

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, “Garanti BBVA Portföy olarak yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek yeni ürün ve çözümler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Garanti BBVA Şubelerimiz ve Dijital Kanallarımızın yanı sıra TEFAS üzerinden de fonlarımıza kolay erişim imkânı sağlayarak, yatırım yapma deneyimini herkes için daha pratik ve ulaşılabilir hale getiriyoruz. Yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal yolculuklarında güvenilir bir yol arkadaşı olmak ve onların değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yenilikçi yatırım araçlarını sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gülsün sözlerine “Yeni fonumuzun portföyünde ağırlıklı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi’nde yer alan holdingler ve bu holdinglerin BIST 100 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin hisse senetlerine aktif bir yatırım stratejisi ile yatırım yapılmaktadır. Bu fon aynı zamanda düzenli ve uzun vadeli birikim yapmak isteyen yatırımcılar için de önemli bir fırsat sağlıyor. Üstelik, birçok farklı sektörden şirketi kapsayarak, fon içeriğinde yatırımcılarına sektörel çeşitlilik sunuyor” diyerek devam etti.

Yatırımcılar fona Garanti BBVA Şubeleri, Garanti BBVA Mobil, Dijital Kanallar ve TEFAS üzerinden erişebilir. Detaylı bilgiye garantibbvaportfoy.com.tr’den ulaşılabiliyor.

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