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Muharrem İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor. İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, siyasi hayatını CHP’de sürdürecek.

İnce, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak.

İnce'ye rozetini Özel takacak

İnce'ye rozeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılacak.

Muharrem İnce'nin bu kararı tek başına aldığı, Memleket Partisi'nin ise CHP'ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre İnce, CHP'ye resmi katılımından önce pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi'ni toplayarak kararını paylaşacak.

CHP'ye katılım sürecinin ardından, Memleket Partisi'nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.

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