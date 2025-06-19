İsrail-İran çatışması tırmanıyor: İran'dan Türkiye'ye kitlesel bir göç yaşanır mı?

Kapılardaki kısmi hareketliliğin asıl nedeninin ise Türkiye'den ülkelerine dönen İranlılarla ilgili olduğu anlaşılıyor.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır mevcut durumla ilgili şunları söylüyor:

"Şu ana kadar İran'dan yurt dışına çıkma eğilimini pek hissetmedik. Hatta çıkan haberlere göre Türkiye'ye ticaret, turizm, sağlık gibi sebeplerle gelen İranlılar hava sahaları kapandığı için Van'a hücum ettiler ve İran tarafına otobüs ayarlamaya çalıştılar. Şu anda tam tersi yönde bir hareket var."

BBC Farsça'ya göre İranlıların Türkiye ile vize serbestisine rağmen sınıra akın etmemesinin iki ana nedeni olabilir: -Benzin eksikliği ve büyük şehirler çevresindeki trafiğin kilitlenmiş olması ülke içinde seyahati bile zorlaştırdı. -İranlılar karşılıklı devam eden saldırıların bir savaşın başlangıcı olduğuna inanmıyor. Pek çok kişi hâlâ durumun birkaç gün içinde stabilize olacağını düşünüyor.

Mevcut şartlarda göç artar mı?

İran vatandaşları Türkiye'ye vizesiz girebiliyor ve 90 güne kadar kalabiliyor.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği'nden Doç. Dr. Didem Danış, bu nedenle bazı İranlıların kısa süreliğine güvenlik amaçlı Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söylüyor. Ama "bunun şimdilik kitlesel ve uzun süreli bir sığınma olacağını sanmadığını" belirtiyor.

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan da "Çok büyük bir çatışma olmadıktan veya çatışmalar aylarca uzamadıktan sonra Suriye'deki gibi büyük göç dalgalarını beklemiyorum" yorumunu yapıyor.