Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla Datça açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 5,38'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
EGE DENIZI https://t.co/2Vbyi8jwzB
19.06.2025, 05:38:56 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
Ekonomi
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