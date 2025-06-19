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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla Datça açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 5,38'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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