Siemens Healthineers sağlık sektörüne nitelikli gençlik yetiştirmek için çalışıyor

İlk adımı İstanbul’daki okullarda pilot eğitimlerle atan Siemens Healthineers Türkiye Eğitim Komitesi, gençlerin kariyer gelişimine destek olurken sağlık hizmetlerine erişimi, teknolojiyi ve yetkin insan gücünü birlikte geliştirmeyi hedefliyor.

Son dönemde pek çok ülkenin üzerinde çalıştığı “Sağlık okuryazarlığı” kavramı, Türkiye’de de şirketlerin gündeminde yer alıyor. Sağlık okuryazarlığı, insanların sağlık bilgilerine ve hizmetlerine ulaşabilmesi, bunları anlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve kullanabilmesi anlamına geliyor. Tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers, konuya önem veren kuruluşların başında yer alıyor. 2024 yılında, şirket gönüllülerinden oluşan bir eğitim komitesi oluşturan Siemens Healthineers Türkiye, İstanbul'da pilot okul olarak seçtiği üç lisede sağlık okuryazarlığı ve sağlık teknolojileri eğitimleri düzenledi. Önümüzdeki dönemde ise eğitimleri yurt çapındaki okullara yaymaya hazırlanıyor. Projenin ayırıntılarını Siemens Healthineers Türkiye CFO’su, Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi ve Eğitim Komitesi Başkanı Nalan Abdullahoğlu ile konuştuk.

- Eğitim Komitesi kurma ihtiyacı nereden doğdu?

Şirket olarak ana odağımız hem ülkemizde hem de dünyada sağlığa erişimi artırmak. Daha fazla insanın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için, ürün, teknoloji ve hizmetlerden önce sağlıkla ve sağlık sistemiyle ilgili temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Halkımızla gerçekleştirdiğimiz Sağlık Okuryazarlığı Araştırmamız bu bilgi seviyesinin ülkemizde hayli düşük olduğunu ortaya koydu. Sağlık okuryazarlığı bilincinin eğitimle artırılabileceğini düşünüyoruz. Bunun için de geleceğimiz olan gençlerimizi önceliklendirmemiz ve onlara yönelik somut adımlar atmamız gerekiyor. Eğitim Komitemizin kuruluşuna araştırma sonuçlarımız ilham verdi diyebilirim.

- Sağlık okuryazarlığı raporu hangi sonuçları ortaya koydu?

Siemens Healthineers Türkiye olarak iki yılda bir sağlık okuryazarlığı raporu yayınlıyoruz. Katılımcılara hastane tercihi, yaşam tarzı, hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri kullanımı, sağlık bilgisine erişim ve gelecek beklentileri hakkındaki görüşlerini soruyoruz.

Method Research Company ile Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan, farklı demografik özelliklere sahip, 18-35 yaş arasındaki 400’den fazla kadın ve erkek ile yüz yüze görüşmelerle ortaya çıkan 2023 raporu çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmamıza katılanların yüzde 64’ü kendini sağlıklı gördüğünü ifade etti. Ancak aynı araştırmaya göre halkın % 75’i kronik hastalıklarının farkında değil ve ‘Check-up yaptırmıyorum’ diyenlerin oranı ise %78.

- Eğitim komitenizin iletişimi kimi hedefliyor?

Öncelikli olarak lise çağındaki gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii ki de çalışmalarımız bununla sınırlı değil.

Siemens Healthineers olarak üniversitelerde de pek çok program yürütüyoruz. Sonucunda da komitemizin öncelikli amacı sağlık okuryazarlığı oranını artırmak oluyor. En az bunun kadar önemli bir diğer amacımız ise, global sürdürülebilirlik hedeflerimizle de uyumlu olacak şekilde, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırarak ürettiğimiz teknolojiyi anlayacak, kullanacak, dönüştürecek ve daha fazla insanın sağlıklı yaşamasına katkıda bulunacak gençlere hak ettikleri kapıları açmak. Buradan hareketle, eğitim komitemizle ülkemizin geleceği olan gençleri hedefliyoruz.

- Eğitimlerinizin içeriği nasıl belirleniyor?

Sağlık, insanlığa hayati bir noktadan dokunması sebebiyle, tüm sektörler içerisinde yatırıma en çok ihtiyaç duyan alanlardan biri. Ancak yalnızca finansal ve teknolojik yatırım sürdürülebilir başarıyı yakalamak için yeterli değil. Sağlık teknolojileri anlayan, uygulayabilen ve geleceğe taşıyabilen yetenekli iş gücüne de yatırım yapmak gerekiyor. Dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlasının hala sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğunu düşündüğümüzde, daha fazla insanın sağlıkla yaşaması için teknolojinin, sağlık okuryazarlığının ve kalifiye insan gücünün aynı hızda gelişmesi şart. Bu vizyonla eğitimlerimizle genel anlamda görüntüleme teknolojilerin geleceği, sağlık teknolojilerinin geleceği, servis teknolojilerinin önemi, yapay zeka ve inovasyon üzerinde duruyoruz.

- Bugüne kadar hangi çalışmaları gerçekleştirdiniz?

Komitemiz 2024 yılında kuruldu. Şimdiye kadarki eğitimlerimizi yüz yüze gerçekleştirdik. Lise eğitim programlarına katılarak öğrencilere kariyer seçimlerinde de destek oluyoruz. Bugüne kadar, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Alkev Özel Okulları ve Alev Okulları'nda eğitim verdik. Liselere ek olarak, komitemizdeki arkadaşlarımızla aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi ile de iş birliği yaparak yüzlerce öğrenciye ulaştık. Üniversite seviyesinde ise, çeşitli mühendislik disiplinlerinden öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemeye yardımcı oluyor ve sağlık teknolojisi eğitimi vererek müfredata doğrudan katkıda bulunuyoruz.

Eğitimlerimizi önümüzdeki dönemde, Türkiye çapında farklı okullarda ve üniversitelerde, online ve hibrit modelle de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

- Komite gönüllülerden oluşuyor dediniz, çalışanlarınız bu çalışmalar hakkında ne düşünüyor?

Siemens Healthineers Türkiye'de çalışanlarımızın yüzde 80’i Y ve Z kuşağı. Yetenekli, teknolojiyi takip eden ve geleceğe şimdiden uygum sağlayan genç çalışanlarımız şirketimize olduğu kadar ülkemize de değer katma konusunda istekli. Gönüllülük esasıyla komitemize destek veriyorlar. Bu bizim için çok kıymetli.

Öte yandan Siemens Healthineers Türkiye Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz jenerasyonel çeşitlilik araştırmamızda özellikle de Z kuşağının uzmanlık alanlarındaki projelere aktif katılım isteklerinin yüksek olduğu ve fikirlerinin önemsemesine büyük önem verdiklerini gördük. Bu sonuç da bize gençlerle daha çok bir arada olma ve onları dinleme ilhamı veriyor. Bu yüzden gençlere ilham olmayı ve onları doğru kariyer planına yönlendirmeyi kendimize sorumluluk edindik. Eğitim Komitemizle şimdiden yüzlerce gence eriştik, bir tanesinde bile bir ışık yaktıysak bu geleceğimiz adına, hepimiz adına büyük bir kazanç.