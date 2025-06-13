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Avrupa savunma hisseleri yükselişe geçti

İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Avrupa2da savunma hisselerini yukarı taşıdı. BAE Systems, Rheinmetall, Leonardo ve Saab gibi şirketler yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, savunma ve enerji hisseleri Avrupa borsasında öne çıktı.

Haber Merkezi
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Avrupa savunma hisseleri yükselişe geçti
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İsrail'in İran'ın nükleer programına ve askeri liderliğine yönelik büyük saldırısının Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırmasının ardından Avrupa savunma hisseleri yükselişe geçti.

İngiltere'den BAE Systems açılış zilinden kısa bir süre sonra yüzde 3,5 yükselirken, Almanya'dan Rheinmetall, Hensoldt ve Renk Group yüzde 2 veya daha fazla değer kazandı.

İtalya'dan Leonardo yüzde 2,1, İsveç'ten Saab yüzde 2 ve Fransa'dan Thales ve Dassault Aviation sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,6 yükseldi.

Savunma ve enerji hisseleri Stoxx Europe 600'ün en çok kazananları. Swissquote'tan İpek Özkardeskaya bir piyasa yorumunda, “Petrol ve savunma hisseleri yükselen tansiyondan muhtemelen fayda sağlayacak, ancak piyasanın geri kalanı baskı altında kalmaya devam edecek” dedi.

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