Borsa İstanbul'da sert düşüş! Dünya endekslerini geride bıraktı

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardında küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış yaşanırken, fiyatlamalar değişti ve tüm yatırım araçlarında sert tepkiler gözlendi.

İlk tepki olarak Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 3,71 kayıpla 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise açılışta, yüzde 4,77 değer kaybederken; ulaştırma endeksi yüzde 6 geriledi.

Borsada sert düşüş!

Güne hızlı düşüşle başlayan Borsa İstanbul, açılışın ardından kayıplarını derinleştirse de sonrasında toplarlanma çabasında ilerledi ve kayıplarının bir kısmını geri aldı. BIST 100 endeksinde düşüş gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar çıkarken, kapanışta yüzde 2,19 düşüşle 9311 puanda işlem gördü.

Gün içinde kaybını yüzde 5'in üzerine kadar taşıyan bankacılık endeksi ise, gün sonunda yüzde 0,82 düşüşle 13.291 puanda bulundu. En fazla kayıp ise, yüzde 4,70 ile ulaştırma sektöründe yaşandı.

Orta Doğu'dan gelen haberlerin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamlamıştı.

Hangi hisse hareketleri öne çıktı?

Günün sonunda en çok yükselen hisse senedi yüzde 10 ile Metro Petrol olurken, onu sırasıyla yüzde 9,91 ile Gedik Yatırım ve yüzde 8,18 ile Doğanlar Mobilya izledi.

Güne hızlı değer kazancıyla başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri kapanışta yüzde 6,30 primli seyrederken, Altinay Savunma Teknolojileri ise yüzde 1,14 artış sağladı.

En çok değer kaybedenlere baktığımızda ise, Derluks Yatırım Holding, Eminis Ambalaj Sanayi, Gübre Fabrikaları, GrainTürk Holding, Avrasya GMYO, Sumer Varlık Yönetimi, Pergamon Dış Ticaret, Enda Enerji Holding, Casa Emtia Petrol ve Dagi Yatırım Holding yatırımcısına yüzde 9'un üzerinde kaybettirdi.

Bu gelişmeler yaşandı!

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

İran, İsrail saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini, dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin de sorumlu olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail'in İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırdığı kaydedildi.

Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine saldırı başlattıklarını duyurdu.

Önemli petrol üretim bölgesi olan Orta Doğu'da gerginliğin tırmanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ve tutarsız ticaret politikaları nedeniyle küresel ekonomi üzerinde baskıların arttığı bir dönemde finansal piyasalara yeni belirsizlik katıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tek taraflı bir eylem" olarak nitelendirdi ve Washington'un bu saldırılarda yer almadığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde ABD'li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği'ndeki zorunlu olmayan personelleri geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personelin ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Gerilim, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmaya varma çabalarının çıkmaza girmiş gibi görünmesiyle artmıştı. Her iki ülkeden yetkililer ve Ummanlı arabuluculara göre, ABD ve İranlı yetkililer pazar günü Umman'da Tahran'ın artan uranyum zenginleştirme programı üzerine 6. tur görüşmeleri gerçekleştirecekti.