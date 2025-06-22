ABD, İsrail'e savaş restini çekti: Bu bizim savaşımız değil

İsrail-İran saldırılarında gerilim tırmanırken ABD’nin savaşa gireceği ihtimali bölgede endişeleri artırıyor. ABD’den İsrail’in taleplerinde net bir yanıt geldi.

“İsrail, Washington’u İran’la çatışmaya sürüklemeye çalışıyor”

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail’in kasıtlı olarak Washington’u İran’la doğrudan çatışmaya sürüklemeye çalıştığını belirtti. “Bu bizim savaşımız değil” diyen Vance, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

“İsrail sistematik çaba içinde”

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İsrail-İran hattında tırmanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reuters kaynaklı habere göre Vance, İsrail’in ABD’yi İran’la bir savaşa çekmek için sistematik biçimde çaba gösterdiğini söyledi.

'Bu bizim savaşımız değil'

Vance açıklamasında, “Bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan çatışmaya sürüklenmesine karşı çıktığını açıkça ifade etti. Bu çıkış, Trump yönetimi içinde İsrail’in son dönemdeki saldırgan tutumuna karşı artan rahatsızlığın en açık göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İsrail-İran hattında tırmanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reuters kaynaklı habere göre Vance, İsrail’in ABD’yi İran’la bir savaşa çekmek için sistematik biçimde çaba gösterdiğini söyledi.