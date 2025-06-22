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Zelenskiy’den Putin’e tepki: Ukrayna'nın tamamını istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasına tepki gösterdi. Zelenskiy, “Ukrayna'nın tamamını istiyor ve bunu dört yıl boyunca değil, 2014'ten beri değil, uzun bir süredir (istiyor). Kendisi de Rus emperyalizmi tarafından bu şekilde şekillendirildi" dedi.

Haber Merkezi
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Zelenskiy’den Putin’e tepki: Ukrayna'nın tamamını istiyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının tüm Ukrayna'nın ele geçirilmesi olduğunu söyledi.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ana oturumunda Ukrayna ile ilgili yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.

"Putin Ukrayna'yı açık şekilde tehdit ediyor"

Putin'in Ukrayna'yı açık bir şekilde tehdit ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Dün herkes Rus liderden sinyaller duydu. İster cesaret, ister delilik olsun, bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama bir katil öldürmek istediğini söylediğinde, biz buna göre davranırız ve ortaklarımızla birlikte karşılık veririz. Umarım, tüm ortaklarımızla birlikte." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Ukrayna'nın tamamını istiyor 

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün yaptığı konuşmasının aslında ABD'ye yönelik bir mesaj olduğunu belirterek, "Evet, Ukrayna'nın tamamını istiyor ve bunu dört yıl boyunca değil, 2014'ten bu yana değil, uzun bir süredir (istiyor). Kendisi de Rus emperyalizmi tarafından bu şekilde şekillendirildi." diye konuştu.

"Putin'in gücü, Rus katillerin imkanlarının bittiği yerde biter"

Putin'in "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." sözlerini eleştiren Zelenskiy, Rus liderin bu mesajla Belarus, Baltık ülkeleri, Moldova, Kafkasya, Kazakistan'a da işaret ettiğini savundu.

Zelenskiy, "Putin'in gücü, Rus katillerin imkanlarının bittiği yerde biter." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın kendini savunacağını söyleyen Zelenskiy, "Hepimiz, Ukrayna'nın bağımsızlık meselesinin, Ukraynalıların hayatta kalma meselesi olduğunu net bir şekilde anlıyoruz." dedi.

Rus ordusunun Donbas'ı yerle bir ettiğini ifade eden Zelenskiy, ülkesinin Harkiv, Herson ile Sumi ve diğer bölgelerinde de benzer durumun olduğunu belirtti.

"Umarız Başkan Trump bunu duyacak"

Rusya'nın, ateşkes sağlanması gibi tüm barış önerileri reddederek tehdit ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Umarız Başkan (Donald) Trump bunu duyacak ve Putin'in şimdi kendi deliliği ve binlerce insanın öldürülmesi için zamanı uzatmak amacıyla İran rejiminin bile varlığını uzatmaya nasıl çalıştığını görecek." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini belirten Zelenskiy, aynı zamanda uluslararası arenada daha etkili çalışmaların yapılması için Ukrayna diplomatik kadrosunda önemli değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

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