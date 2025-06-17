İngiltere Rusya’yı köşeye sıkıştırdı! 30 yeni yaptırım devrede

İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini hedef alan 30 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere'den Ukrayna'ya destek, Rusyaya yaptırım

Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteği artırırken, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti.

30 yeni yaptırım açıklandı

Bu kapsamda İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini kapsayan 30 yeni yaptırım açıkladı.

Rusya'nın "gölge filosu'na hedef aldı

Yeni yaptırımlar Rusya'nın "gölge filosunda" yer alan petrol tankerlerinden 20'sini hedef alırken, Rusya'nın deniz altı araştırma faaliyetlerini yürüten askeri ajansı GUGI ve iki kişi daha yaptırım listesinde yer aldı.

Starmer: Baskıyı artırmaktan çekinmeyeceğiz

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Starmer, yaptırımların ciddi etkiler yarattığını belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin barışa tamamen kayıtsız kalırken, biz baskıyı artırmaktan çekinmeyeceğiz. Rusya’nın oluşturduğu tehdidi hafife alamayız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.