İngiltere Rusya’yı köşeye sıkıştırdı! 30 yeni yaptırım devrede
İngiltere, Kanada’daki G7 Zirvesi’nde Rusya’ya karşı 30 yeni yaptırım duyurdu. Rusya yaptırımları finans, enerji ve askeri sektörlerini kapsıyor. Özellikle de Rusya’nın 'gölge filosu'nda yer alan petrol tankerlerinin 20'si hedefte bulunuyor.
İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini hedef alan 30 yeni yaptırım açıkladı.
İngiltere'den Ukrayna'ya destek, Rusyaya yaptırım
Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteği artırırken, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti.
30 yeni yaptırım açıklandı
Bu kapsamda İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini kapsayan 30 yeni yaptırım açıkladı.
Rusya'nın "gölge filosu'na hedef aldı
Yeni yaptırımlar Rusya'nın "gölge filosunda" yer alan petrol tankerlerinden 20'sini hedef alırken, Rusya'nın deniz altı araştırma faaliyetlerini yürüten askeri ajansı GUGI ve iki kişi daha yaptırım listesinde yer aldı.
Starmer: Baskıyı artırmaktan çekinmeyeceğiz
Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Starmer, yaptırımların ciddi etkiler yarattığını belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin barışa tamamen kayıtsız kalırken, biz baskıyı artırmaktan çekinmeyeceğiz. Rusya’nın oluşturduğu tehdidi hafife alamayız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.