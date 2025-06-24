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Amazon’dan 40 milyar sterlinlik dev yatırım: 4 bin yeni iş fırsatı sunacak

Amazon, İngiltere’de büyüme yolunda kritik bir adım attı. Teknoloji devinin, 3 yılda İngiltere'de 40 milyar sterlinlik yatırım planını onaylandı. Açılacak dört yeni lojistik merkeziyle, 4 binden fazla iş imkanı sağlayacak.

Haber Merkezi
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Amazon’dan 40 milyar sterlinlik dev yatırım: 4 bin yeni iş fırsatı sunacak
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Amazonun üç yıl içinde İngiltere'de 40 milyar sterlinlik yatırımı onayladığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin İngiltere'de Hull, Northampton ve East Midlands'ta dört yeni lojistik merkezinin kurulması için yatırım yapacağı ve bu tesislerde toplam 4 binin üzerinde iş imkanı yaratılacağı belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu 40 milyar sterlinlik yatırımın ülke genelindeki 100’ü aşkın operasyon binasının yenilenmesi ve genişletilmesini de kapsadığı ifade edildi.

 Keir Starmer: İngiltere için bir başka büyük başarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Amazonun 40 milyar sterlinlik yatırımı, İngiltere için bir başka büyük başarı ve ülkemizin iş yapmak için en iyi yer olduğuna ilişkin büyük bir güvenoyu anlamına geliyor. Bu, ülkenin her köşesindeki insanlar için gerçek kariyer fırsatları, yeni beceriler öğrenme ve ailelerini destekleme imkanı demek." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin ekonomik gücü için güçlü bir onay"

Maliye Bakanı Rachel Reeves de bu yatırımı "İngiltere'nin ekonomik gücü için güçlü bir onay" olarak nitelendirirken, Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds yatırımın yüksek vasıflı işler yaratacağını kaydetti.

İngiliz ekonomisine 38 milyar sterlinlik ek katkı sunacak

Amazondan yapılan açıklamada ise yatırımın 2025-2027 yıllarını kapsayacağı teyit edilirken yatırımın İngiliz ekonomisine 38 milyar sterlinlik ek katkı yapacağının tahmin edildiği kaydedildi. 

Amazonun İngiltere'de 75 bin çalışanı bulunuyor.

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