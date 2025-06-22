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İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum sona erdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum sona erdi.

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İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum sona erdi
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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde sona erdi.

İran talep etmişti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.

90 dakika sürdü

Bakan Fidan'ın başkanlık ettiği özel oturum 90 dakika sürdü.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Arakçi: Bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açık

Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu öncesi basına değerlendirmelerde bulunmuştu. 

Ülkesinin ABD ile 15 Haziran'da 6. tur müzakereleri gerçekleştirmesinden iki gün önce "İsrail'in İran'a saldırmaya karar verdiğini" kaydeden Arakçi, "Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran'ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'teki anlaşmasını hatırlatarak, "Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı." dedi.

Diplomasinin önemine dikkati çeken Arakçi, "Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır." diyen Arakçi, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ABD'nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardık. Bunu inkar ettiler. İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var ve şimdi, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) attığı tweetler ve verdiği röportajlar, ABD'nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyuyor."

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