Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik ve asgari ücrete ara zam açıklaması

Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak"

Bakan Işıkhan "Emeklilere dönük bir çalışmanız var mı?" sorusuyla ilgili "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an için toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamız söz konusu değil. Kadınların emekliliklerine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. O da inşallah haziran-temmuz aylarında teknik altyapısını hazırladıktan sonra da ekonomi koordinasyon kuruluna getireceğiz.

İçeriği daha netleştirmedik çünkü yeni bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınların emeklilik haklarının sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi. Onların hepsine bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Çalışma Bakanı Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Işıkhan, "Şu an bunları konuşmak için bence çok erken" dedi.