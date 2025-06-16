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Uzmanlar cari açığı yorumladı: Tarihin en sert rezerv kaybı!

Nisan ayı Ödemeler Dengesi verileri açıklandı. Cari açık, son 2 yılın en yüksek seviyesinde olurken, uzmanlar verileri nasıl değerlendirdi?

Haber Merkezi
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Uzmanlar cari açığı yorumladı: Tarihin en sert rezerv kaybı!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), nisan ayı Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Nisan ayında cari işlemler hesabı beklentilere paralel gerçekleşirken, Şubat 2023’ten bu yana en yüksek düzeyde kaydedildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.938 milyon dolar açık verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 9.891 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık 2 yılın en yükseğindeCari açık 2 yılın en yükseğindeEkonomi

Uzmanlar cari açığı nasıl değerlendirdi?

“Dış dengede bu aşamada büyük sıkıntı yok”

Prof. Dr. Hakan Kara, paylaştığı grafikte, “Ödemeler dengesi verilerine göre Nisan ayında tarihin en sert rezerv kaybını yaşadık” değerlendirmesini yaparken, sonrasında şu değerlendirmeyi de paylaştı:

“Nisan’da dış açıktaki zıplama sizi yanıltmasın, muhtemelen gümrük tarifeleri gelmeden önden yüklemeli talep oldu, geçici bayram etkisi de var. Dış dengede bu aşamada büyük sıkıntı yok. Jeopolitik riskler artarak devam ederse o zaman durum değişir.”

“Artış dış ticaret kaynaklı oldu”

Dr. Burcu Aydın, “Cari açık nisanda $7,9 milyar, yılbaşından bu yana $20,3 milyar oldu. Artış dış ticaret kaynaklı oldu. (Nisanda $9,9 milyar, yılbaşından bu yana $25,8 milyar) İç talepteki sıkışma ve Ocak-Nisan dönemindeki düşük petrol fiyatlarına rağmen reel kurun etkisi baskın çıktı” değerlendirmesini yaptı.

“Yükseliş yılın ikinci çeyrek sonuna kadar devam edebilir”

Banu Kıvcı Tokalı, “Yıllık cari açıkta geçen yılın son çeyreğinden beri yükseliş var. Bu yılın ikinci çeyrek sonuna kadar devam edebilir. Nis sonu 15,8 mly $ olan 12A cari açık, Haz sonunda 20 mly $'a yaklaşabilir. Ancak, petrol fiyatlarında kalıcı şok yaşanmadığı sürece, bu seviyelerde kalabilir” dedi.

"Cari açık değil cari fazla konuşulacaktı"

Prof. Dr. Serap Durusoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Simsek önceki günlerde uyguladığımız programla 2025 yılında ve gelecek yıllarda cari açık değil cari fazla konuşulacağını belirtmişti. Ancak TCMB Nisan ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari dengede iki yılın en yüksek aylık açığı ile karşı karşıya olduğumuz görüldü.”

“Ödemeler dengesindeki sevimsiz sinyaller artıyor”

EKONOMİ Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş verileri, “Ödemeler dengesindeki sevimsiz sinyaller artıyor... Cari açık, nisanda 7,9 milyar dolarla Şubat 2023'ten bu yana olan dönemin en yüksek düzeyine çıktı. Ya altın ve enerji hariç cari denge? Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre nisanda 1,9 milyar dolar açık var. Bu tutar, Nisan 2020'den sonraki dönemin, yani son beş yılın en yüksek açığı. İsrail-İran savaşı petrol fiyatlarındaki artışın çok daha artması sonucunu doğurursa cari açığın yeni rekorlar kıracağı kesin” şeklinde değerlendirdi.

 

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