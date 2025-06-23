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Turist sayısı mayıs ayında geriledi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 azaldı.

Haber Merkezi
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Turist sayısı mayıs ayında geriledi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 oranında bir azalış göstererek 5.037.447 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 34,83 (1 754 395 )
2-İstanbul yüzde 33,12 ( 1 668 304 )
3-Muğla yüzde 8,46 ( 426 386 )
4-Edirne yüzde 6,95 ( 350 135 )
5-İzmir yüzde 3,05 ( 153 501 )

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış göstererek 15 627 456 olmuştur.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 44,82 (7 004 412 )
2-Antalya yüzde 22,86 (3 572 897 )
3-Edirne yüzde 9,33 (1 458 103 )
4-Muğla yüzde 4,23 (660 620 )
5-Artvin yüzde 3,36 (525 172 )

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