Turist sayısı mayıs ayında geriledi
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 azaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 oranında bir azalış göstererek 5.037.447 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya yüzde 34,83 (1 754 395 )
2-İstanbul yüzde 33,12 ( 1 668 304 )
3-Muğla yüzde 8,46 ( 426 386 )
4-Edirne yüzde 6,95 ( 350 135 )
5-İzmir yüzde 3,05 ( 153 501 )
2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış göstererek 15 627 456 olmuştur.
Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul yüzde 44,82 (7 004 412 )
2-Antalya yüzde 22,86 (3 572 897 )
3-Edirne yüzde 9,33 (1 458 103 )
4-Muğla yüzde 4,23 (660 620 )
5-Artvin yüzde 3,36 (525 172 )