Turist sayısı mayıs ayında geriledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 oranında bir azalış göstererek 5.037.447 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 34,83 (1 754 395 )

2-İstanbul yüzde 33,12 ( 1 668 304 )

3-Muğla yüzde 8,46 ( 426 386 )

4-Edirne yüzde 6,95 ( 350 135 )

5-İzmir yüzde 3,05 ( 153 501 )

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 azalış göstererek 15 627 456 olmuştur.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 44,82 (7 004 412 )

2-Antalya yüzde 22,86 (3 572 897 )

3-Edirne yüzde 9,33 (1 458 103 )

4-Muğla yüzde 4,23 (660 620 )

5-Artvin yüzde 3,36 (525 172 )