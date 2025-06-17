ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!

İsrail’in İran’a yönelik perşembe günü başlattığı saldırılardan birkaç saat önce, ABD’nin Ankara ile iletişime geçerek saldırılar hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Middle East Eye (MEE), konuyla ilgili iki kaynağa dayanarak, ABD’nin bu bildirimi Suriye’deki gelişmeler nedeniyle gerilim yaşayan Türkiye ile İsrail arasındaki olası çatışmayı önlemek amacıyla yaptığı aktarıldı.

ABD, yaklaşan İsrail saldırısını bildiren bir diplomatik not gönderdi

Reuters haber ajansı da cuma günü servis ettiği haberde, ABD'nin Katar dahil bölgedeki müttefiklerine yaklaşan İsrail saldırısını bildiren bir diplomatik not gönderdiğini yazmıştı.

İsrail jetlerinin İran'a yönelik saldırılar için Suriye ve Irak hava sahalarını kullandığı düşünülüyor. Netanyahu yönetimi, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden hemen sonra ülkedeki bütün hava savunma sistemlerini yok etmişti.

İsrail'in temel çekincesi

Middle East Eye'ın haberinde İsrail'in temel çekincelerinden birinin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini Suriye'ye sevk ederek, Suriye hava sahasının kontrolünü ele geçirmesi olduğu ifade edildi.

Geçen ay bir İsrailli yetkili, olası bir İran harekatı sırasında Türkiye'nin İsrail'in hava hareketlerini izlemesini istemediklerini söylemişti.

MEE'ye konuşan bir Türk kaynak, Washington karşı çıktığı S-400'lerin Suriye'ye konuşlandırılmasının muhtemel olmadığını, bunun yerine alçak irtifalı drone saldırıları için farklı hava savunma sistemlerinin ülkeye sevk edilebileceğini söyledi.

Erdoğan, bölgedeki liderlerle görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran çatışmasının başlamasının ardından aralarında İran, Rusya ve ABD liderlerinin de olduğu bölgedeki liderlerle görüşmüştü.

Erdoğan haftasonu ABD Başkanı Donald Trump'la iki kez görüşmüş ve müzakere çağrısı yaparak Türkiye'nin barış için arabulucu rolü üstlenebileceğini vurgulamıştı.

Suriye'deki geçici yönetime liderlik eden Ahmed Şara'yla da görüşen Erdoğan, Şam yönetiminin İran'la İsrail arasındaki gerilime dahil olmamasını tavsiye etmişti.