  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!
Takip Et

ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!

ABD yönetiminin, İsrail’in İran’a yönelik saldırısından saatler önce Ankara ile iletişime geçerek operasyon hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!
Takip Et

İsrail’in İran’a yönelik perşembe günü başlattığı saldırılardan birkaç saat önce, ABD’nin Ankara ile iletişime geçerek saldırılar hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Middle East Eye (MEE), konuyla ilgili iki kaynağa dayanarak, ABD’nin bu bildirimi Suriye’deki gelişmeler nedeniyle gerilim yaşayan Türkiye ile İsrail arasındaki olası çatışmayı önlemek amacıyla yaptığı aktarıldı.

ABD, yaklaşan İsrail saldırısını bildiren bir diplomatik not gönderdi

Reuters haber ajansı da cuma günü servis ettiği haberde, ABD'nin Katar dahil bölgedeki müttefiklerine yaklaşan İsrail saldırısını bildiren bir diplomatik not gönderdiğini yazmıştı.

İsrail jetlerinin İran'a yönelik saldırılar için Suriye ve Irak hava sahalarını kullandığı düşünülüyor. Netanyahu yönetimi, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden hemen sonra ülkedeki bütün hava savunma sistemlerini yok etmişti.

İsrail'in temel çekincesi

Middle East Eye'ın haberinde İsrail'in temel çekincelerinden birinin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini Suriye'ye sevk ederek, Suriye hava sahasının kontrolünü ele geçirmesi olduğu ifade edildi.

Geçen ay bir İsrailli yetkili, olası bir İran harekatı sırasında Türkiye'nin İsrail'in hava hareketlerini izlemesini istemediklerini söylemişti.

MEE'ye konuşan bir Türk kaynak, Washington karşı çıktığı S-400'lerin Suriye'ye konuşlandırılmasının muhtemel olmadığını, bunun yerine alçak irtifalı drone saldırıları için farklı hava savunma sistemlerinin ülkeye sevk edilebileceğini söyledi.

Erdoğan, bölgedeki liderlerle görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran çatışmasının başlamasının ardından aralarında İran, Rusya ve ABD liderlerinin de olduğu bölgedeki liderlerle görüşmüştü.

Erdoğan haftasonu ABD Başkanı Donald Trump'la iki kez görüşmüş ve müzakere çağrısı yaparak Türkiye'nin barış için arabulucu rolü üstlenebileceğini vurgulamıştı.

Suriye'deki geçici yönetime liderlik eden Ahmed Şara'yla da görüşen Erdoğan, Şam yönetiminin İran'la İsrail arasındaki gerilime dahil olmamasını tavsiye etmişti.

3 ildeki kamu hastanesinde 'bıçak parası' soruşturması: 11 şüpheli yakalandı3 ildeki kamu hastanesinde 'bıçak parası' soruşturması: 11 şüpheli yakalandıGündem

 

Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankeri çarpıştı!Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankeri çarpıştı!Dünya

 

Gündem
Bakırhan: Yakın zamanda Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için bir başvuruda bulunacağız
Bakırhan: Yakın zamanda Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için bir başvuruda bulunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Al Nahyan ile görüştü
Karar bekleniyor: Savcı, Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi
Karar bekleniyor: Savcı, Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi
DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu
DEM Parti'nin İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak
Ümit Özdağ ikinci kez hakim karşısında: İşte 15 sayfalık savunmasının tam metni
İşte Ümit Özdağ'ın 15 sayfalık savunmasının tam metni