3 ildeki kamu hastanesinde 'bıçak parası' soruşturması: 11 şüpheli yakalandı

Bir kamu hastanesinde hastalardan kazanç elde edildiği iddiasıyla Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli 3 hastanede "bıçak parası" aldıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı.

Savcılık soruşturma başlattı

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 mağdurun bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bağış adı altında 'Bıçak parası'

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemesi sonucunda, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Fiziki ve teknik takip 5 ay sürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi.

1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor ile birlik 11 şüpheli gözaltında

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktorun da bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz"