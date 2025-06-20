Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası: Üniversiteye ‘açık hatayı’ soran heyet dağıtıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıda yaz kararnamesini tamamladı. Kurul, adli yargıda 3 bin 698 idari yargıda 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi.

24 ilin başsavcısı değişti

HSK kararnamesi kapsamında 24 ilin başsavcısı değişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, tenzili rütbe ile Yargıtay savcılığına atanırken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı getirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yalçın’ın yerine atandı. Yalçın da Yargıtay savcılığında görevlendirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakılan heyet dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'ne karşı açılan davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyetinin dağıtıldığı ortaya çıktı. İdare mahkemesi ara kararında, İstanbul Üniversitesinden yatay geçiş şartlarını taşımadığının nasıl tespit edildiğini, mevzuata aykırı olan hususun hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunu sormuştu. Üniversiteden cevap gelmeden bu ara karara imza atan İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil ve Üye Dr. Gün Yazıcı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirildi. Heyette sadece Neslihan Türkcan Demir yerinde kaldı.

Özgür Özel'e saldırı davasını açan savcı başsavcıvekili oldu

T24'te Asuman Aranca'nın haberine göre, HSK Kararnamesi ile Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Ümit Özdağ'a dava açan savcı Başsavcı yapıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı yapılırken, Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe tenzil-i rütbe sayılabilecek bir görev ile Yargıtay Savcılığına getirildi.

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davasını karara bağlayan mahkeme başkanı İstinaf Savcılığına atandı

İstanbul Başsavcılığı terör suçları bürosunda görevli bazı savcıların da İstanbul ve İstanbul Anadolu savcılıklarında Başsavcıvekilliğine atanması dikkat çekti. Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Mehmet Güven de Ankara İstinaf savcılığına atandı.

Ankara'ya ilk kez bir kadın başsavcıvekili ataması

Ankaraya ilk kez bir kadın başsavcıvekili atandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Pınar Akdoğan, Ankara başsavcıvekilliğine getirildi.