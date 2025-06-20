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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nden 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19:19’da Ege Denizi’nde, Yarımgı Adası (Amorgos) açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Bodrum (Muğla) merkezine yaklaşık 124 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

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