Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nden 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19:19’da Ege Denizi’nde, Yarımgı Adası (Amorgos) açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, Bodrum (Muğla) merkezine yaklaşık 124 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-06-20
Saat:19:19:00 TSİ
Enlem:36.84389 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BwQDaqokHI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi