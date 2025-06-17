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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesi çok önemli

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" dedi ve "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde ekledi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesi çok önemli
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin ardından, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" şeklinde belirten Şimşek, "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu.

Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Ekonomi
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