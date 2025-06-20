İBB soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İki isim, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Mustafa Keleş ve Murat Keleş'in tutuklanmasına karar verdi.