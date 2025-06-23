DEM Parti, asgari ücrete "ara zam" yapılmasını TBMM gündemine taşıdı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Meclis’e sunduğu soru önergesinde, asgari ücrete ara zam yapılmasını talep etti. Çiçek, iktidarın yıllardır sürdürdüğü yanlış politikaların derinleşen ekonomik krizle birlikte başta asgari ücretle geçinenler olmak üzere geniş kitleler üzerinde yıkıcı etki yarattığını söyledi.

TÜİK verilerini de hatırlatan Çiçek, “Türkiye’de her 100 kişiden 29’u yardıma muhtaç durumda, 86 kişi ise insanca yaşam standartlarından uzak bir hayat sürüyor” dedi.

Çiçek, 2024 yılı sosyal yardım harcamalarının 491,7 milyar liraya çıktığını, aşırı yoksulluk sınırında yaşayan hane sayısının 3,6 milyona ulaştığını belirtti.

TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 13,7’sinin yani yaklaşık 12 milyon kişinin sürekli yoksulluk yaşadığını aktaran Çiçek, “Asgari ücretin alım gücü azaldı, çalışanların neredeyse yarısı bu ücretle geçinmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

DEM Partili vekil, önergesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu sorular yöneltildi:

1- İşçilerin, emekçilerin insan onuruna yaraşır ücretler almalarını sağlayacak bir ara zam yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman yapmayı planlıyorsunuz?

2- Asgari ücret ve altında çalışan emekçilerin, insan onuruna yaraşır ücretler almalarını sağlayacak bir ara zam için ilgili emek örgütleri ve sendikalarla ortak bir çalışma gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?

3- Türkiye’de asgari ücret ile çalışanların sayısı kaçtır?

4- Asgari ücret ve altında çalışan yurttaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için yürüttüğünüz herhangi bir çalışma var mı? Varsa bunlar nelerdir?

5- Asgari ücretin temel ücretten çıkarılmasına ilişkin herhangi bir çalışmanız var mı?