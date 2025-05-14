  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakanı yanıtladı: Teröristbaşı Öcalan'a "umut hakkı" uygulanacak mı?
Takip Et

Adalet Bakanı yanıtladı: Teröristbaşı Öcalan'a "umut hakkı" uygulanacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı "uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt verdi. Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı yanıtladı: Teröristbaşı Öcalan'a "umut hakkı" uygulanacak mı?
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt verdi. Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

Umut Hakkı nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Türkiye’deki en ağır ceza türlerinden biri. Genellikle ömür boyu hapiste kalmayı gerektiriyor.

Eski Ceza Yasası’na göre idam cezası alan mahkumların cezaları, 2000’li yıllarda idam cezasının kaldırılmasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Yeni düzenlemelere göre bu mahkumların salıverilme şansı bulunmamakta ve ceza, ömür boyu infaz edilmekte. İstisnasız olan bu ceza, kişinin topluma geri dönme olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor.

Buna karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve uluslararası hukuk normlarına göre Umut Hakkı kavramı ortaya çıktı.

Umut Hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabî tutulma şansını içerir. Bu hak, mahkumun belirli bir süre sonra toplumla yeniden bütünleşebilmesi ihtimalini gözden geçirir. Kişi, cezasının infazı sırasında yeniden özgürlüğe kavuşma ihtimaline sahip olduğunu bilerek bir süreçten geçer.

Başka bir ifade ile “Umut Hakkı”, öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar.

AİHM’in Umut Hakkı kararları neydi?

1999’da yakalanan ve yargılanan teröristbaşı Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, o günden bu yana İmralı Adası’nda tecrit altında tutuluyor.

AİHM, 18 Mart 2014’te Öcalan’ın şartlı salıverilme hakkına sahip olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini, Umut Hakkı ilkesi gereğince, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı buldu. Türkiye’den bu konuda düzenleme yapmasını istedi. AİHM, daha sonra tutuklular Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan için de benzer kararlar verdi.

Mahkeme, bir mahkumun cezasının hiçbir zaman gözden geçirilme veya serbest kalma umudu olmadan infaz edilmesinin, insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 17-19 Eylül’deki toplantıda, AİHM’in ihlal kararlarını üç yılın ardından bir kez daha gündemine aldı. Komite, gerekli önemlerin geciktirilmeden alınmasını istedi. Komite, adım atılmaması halinde Eylül 2025’teki toplantıda ara karar hazırlanacağı uyarısında bulundu.

Bakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudurBakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudurGündem
Cevdet Yılmaz açıkladı: 41 yıllık PKK terörünün ekonomiye maliyeti ne oldu?Cevdet Yılmaz açıkladı: 41 yıllık PKK terörünün ekonomiye maliyeti ne oldu?Gündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni bir safhaya geçtik
'Yeni bir safhaya geçtik'
EKOS Electric, enerji depolama alanında Çinli batarya devi CALB ile stratejik iş birliğine imza attı
EKOS Electric, enerji depolama alanında Çinli batarya devi CALB ile stratejik iş birliğine imza attı
Bakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudur
Bakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudur
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik ve asgari ücrete ara zam açıklaması
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan yanıt verdi
Trafik kazasında olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Trafik kazasında olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Bakan Şimşek: PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu
Bakan Şimşek: PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu