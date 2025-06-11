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Türk Telekom'dan internete zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 itibarıyla sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Türk Telekom'dan internete zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
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Türk Telekom, sabit internet hizmetlerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor.

ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan zamlarla birlikte, limitsiz paket fiyatları ortalama yüzde 20 artacak.

Düşük hız paketlerinde ise zam oranları yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps tarifede artış yüzde 10 seviyesinde kalacak.

Taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyatlar yükselirken, mevcut taahhüt süresi devam eden müşterilerin ücretlerinde değişiklik olmayacak. Ancak taahhüt yenilemek isteyenler zamlı fiyatlardan etkilenirken, taahhüt bitmeden aboneliğini sonlandıranlara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli uygulanacak.

İşte fiyat tarifesi...

İnternet Türü İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar ₺755 ₺950
ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar ₺760 ₺970
ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar ₺785 ₺990
VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar ₺795 ₺1.010
VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar ₺805 ₺1.020
VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar ₺825 ₺1.070
VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar ₺885 ₺1.120
Fiber 200 Mbps'ye kadar ₺1.030 ₺1.300
Fiber 500 Mbps'ye kadar ₺1.375 ₺1.600
Fiber 1000 Mbps'ye kadar ₺1.720 ₺1.900

 

Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
Hat Dondurma ₺125 ₺150
Hat Kapama Ücreti (Dunning) ₺250 ₺300
Devir Ücreti ₺290 ₺385
Nakil Ücreti ₺600 ₺750
Yalın Erişim Ücreti ₺60 ₺75
ADSL-NDSL Geçiş Ücreti ₺66 ₺80
NDSL Devre Hazirlama Ücreti ₺27 ₺33
Aylık Tekli Statik IP ₺149 ₺175
Yıllık Tekli Statik IP ₺1.490 ₺1.750

 

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