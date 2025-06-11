Türk Telekom'dan internete zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 itibarıyla sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu.
Türk Telekom, sabit internet hizmetlerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor.
ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan zamlarla birlikte, limitsiz paket fiyatları ortalama yüzde 20 artacak.
Düşük hız paketlerinde ise zam oranları yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps tarifede artış yüzde 10 seviyesinde kalacak.
Taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyatlar yükselirken, mevcut taahhüt süresi devam eden müşterilerin ücretlerinde değişiklik olmayacak. Ancak taahhüt yenilemek isteyenler zamlı fiyatlardan etkilenirken, taahhüt bitmeden aboneliğini sonlandıranlara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli uygulanacak.
İşte fiyat tarifesi...
|İnternet Türü
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|₺755
|₺950
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|₺760
|₺970
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|₺785
|₺990
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|₺795
|₺1.010
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|₺805
|₺1.020
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|₺825
|₺1.070
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|₺885
|₺1.120
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|₺1.030
|₺1.300
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|₺1.375
|₺1.600
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|₺1.720
|₺1.900
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|₺125
|₺150
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|₺250
|₺300
|Devir Ücreti
|₺290
|₺385
|Nakil Ücreti
|₺600
|₺750
|Yalın Erişim Ücreti
|₺60
|₺75
|ADSL-NDSL Geçiş Ücreti
|₺66
|₺80
|NDSL Devre Hazirlama Ücreti
|₺27
|₺33
|Aylık Tekli Statik IP
|₺149
|₺175
|Yıllık Tekli Statik IP
|₺1.490
|₺1.750