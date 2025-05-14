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Bakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudur

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, bu sürecin son 1-1,5 yıllık değil, yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucuna dayandığını vurguladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yusuf Tekin'den PKK açıklaması: Yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucudur
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ANKARA/EKONOMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti grup toplantısında, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmenin son bir buçuk yılın değil, yaklaşık 25 yıllık bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.

"Bu, 25 yıllık mücadelenin sonucudur"

Bakan Tekin, bu sürecin son 1-1,5 yıla değil, yaklaşık çeyrek asırlık bir mücadelenin sonucuna dayandığını vurguladı.

Tekin açıklamasında, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelmesinin ardından ilk icraatlarından birinin, bölge halkının en büyük sıkıntılarından biri olan Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminin kaldırılması olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu her zaman güvenlik değil, kardeşlik, temel hak ve özgürlükler ile demokrasi perspektifinden ele aldığını ifade etti.

"Terör örgütünün artık söyleyecek sözü kalmadı"

Yusuf Tekin, devletin hem güvenlik boyutunda hem de siyasi çözüm sürecinde büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele yürüttü, onlara da teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün artık söyleyecek bir sözü kalmadı,” dedi.

"Demokratik adımlar atıldı"

Milli Eğitim Bakanı, geçmişte Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylemesinin tartışma konusu olduğunu hatırlatarak, AK Parti iktidarıyla birlikte kamu kurumlarının bu konuyu bir insan hakkı olarak kabul ettiğini söyledi. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kürtçe seçmeli derslerin açıldığını, öğretmen atamalarının yapıldığını ve Kürtçe kursların düzenlendiğini anlattı.

Kültür Bakanlığı'nın da bu süreçte Kürtçe tiyatro, müzik, televizyon ve entelektüel kültür-sanat eserlerini yayımlayarak sürece katkı sunduğunu aktaran Bakan Tekin, 150 bine yakın vatandaşın zorla köylerinden uzaklaştırıldığı bir dönemin ardından bu noktaya gelindiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum"

Açıklamasının sonunda Tekin, “Bu, 25 yıllık bir mücadelenin sonucudur. Terörsüz Türkiye mücadelesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye ve kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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