  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’de yastık altında 4 bin 500 tonluk altın birikimi yatıyor
Takip Et

Türkiye’de yastık altında 4 bin 500 tonluk altın birikimi yatıyor

Türkiye’de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın, yani 450 milyar dolarlık dev bir servet yatıyor. Uzmanlar, bu birikimin ekonomiye kazandırılmasının bireysel tasarrufları artıracağını ve finansal istikrarı güçlendireceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’de yastık altında 4 bin 500 tonluk altın birikimi yatıyor
Takip Et

Türkiye’nin yastık altındaki 4 bin 500 tonluk altın birikimi bulunuyor. Uzmanlar, 450 milyar dolarlık bu dev birikimin sisteme entegre edilmesiyle hem bireylerin hem de ülkenin kazanacağını vurguluyor.

"Altın varlığı sisteme kazandırılmalı"

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Halkın evlerinde tuttuğu binlerce tonluk altın varlığının sisteme kazandırılmasının, yalnızca bireysel tasarrufların değerlendirilmesi değil, aynı zamanda ulusal ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

“Yastık altındaki servet ulusal güvencedir”

Kitiş, bu potansiyelin doğru politikalar ve güven veren sistemlerle harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kitiş, "Yastık altındaki altını sisteme kazandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güvencedir. Türkiye'nin ekonomik potansiyelini büyütme ve dışa bağımlılığı azaltma yolculuğunda, göz ardı edilmemesi gereken dev bir fırsat yatıyor, bunlar yastık altındaki altınlardır" diye konuştu.

"Türkiye'nin stratejik rezervidir"

Uzmanlara göre, Türkiye'de halkın evlerinde muhafaza ettiği altın miktarı 4 bin 500 tonu, yani yaklaşık 450 milyar doları aşıyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katına denk geliyor. Ahmet Cumhur Kitiş, bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması durumunda Türkiye'nin finansal istikrarının güçleneceğini ve dış borçlanma ihtiyacının azalacağını vurgulayarak, "Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir. Bu kaynağın ekonomiye entegre edilmesi, ülkemizin döviz baskısını azaltacağı gibi; üretime, yatırıma ve istihdama da doğrudan katkı sağlar" dedi.

"Güvenilir ve cazip sistemler kurulmalıdır"

Devletin son yıllarda attığı adımları "Yerinde ve gerekli" olarak değerlendiren Kitiş, özel sektörün ve finansal teknolojilerin de sürece güçlü katkılar vermesi gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin altın tasarruflarının sisteme kazandırılması yönündeki çağrısı son derece haklı ve yerindedir. Ancak bu süreci hızlandırmak için sadece mevduat ürünleri değil, halkın günlük yaşamına entegre edilebilecek, güvenilir ve cazip sistemler kurulmalıdır. Altının sadece bankaya götürülen bir varlık değil, cep telefonundan yönetilebilen bir tasarruf aracına dönüşmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada altın aldatmacası: Hileleri sarraflar bile çözemiyorSosyal medyada altın aldatmacası: Hileleri sarraflar bile çözemiyorEkonomi
Altın fiyatları gerilediAltın fiyatları gerilediAltın Haberleri
10 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!10 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!Aktüel
Ekonomi
Ünlü ekonomist 4 maddeyle anlattı: Türkiye neden çok pahalı?
Ünlü ekonomist 4 maddeyle anlattı: Türkiye neden çok pahalı?
Turizm sektörü kırmızı alarm veriyor!
Turizm sektörü kırmızı alarm veriyor!
Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'ini Batı Akdeniz gerçekleştirdi
Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'ini Batı Akdeniz gerçekleştirdi
İşverenlerin tercihleri değişti: Dijital beceriler artık işe alımın anahtarı
İşverenlerin tercihleri değişti: Dijital beceriler artık işe alımın anahtarı
UPS Türkiye’de kadınlar, erkek egemen algıyı yıkıyor
UPS Türkiye’de kadınlar, erkek egemen algıyı yıkıyor
Sosyal medyada altın aldatmacası: Hileleri sarraflar bile çözemiyor
Sosyal medyada altın aldatmacası: Hileleri sarraflar bile çözemiyor
10 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

10 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın