Altın fiyatları geriledi

Londra'da dün başlayan ve bugün devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yarattığı iyimserliğin risk iştahını artırması, güvenli liman altını geriletti.

Ons altın bu saban 3301,99 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,57 düşüşle 3307,49 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde, iki küresel süper güç arasında herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini görene kadar altın ihtiyatlı bir şekilde işlem görüyor. Yatırımcılar bu hafta ABD-Çin görüşmelerinden iki ülkenin daha geniş bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerlediğini düşünerek ayrılırsa, altın gibi varlıklara yönelik güvenli liman talebi azalabilir” dedi.

Bu arada, yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Waterer, “Eğer TÜFE marjinal bir artış gösterirse bu beklenen bir sonuç olur, ancak sıçrama yaparsa bu yatırımcılar için bazı alarm zillerinin çalmasına neden olabilir ve sonuçta ortaya çıkan güvenliğe kaçış altın fiyatına yardımcı olabilir” dedi.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3296 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde geri çekilme 3262 dolara kadar devam edebilir. Yukarıdaysa dirençler 3337 ve 3360 dolar seviyelerinde izleniyor.