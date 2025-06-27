Fitch'ten altın için yeni tahmin: 2025 ve 2026 yılı tahminlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten emtia fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi.

Fitch, altında fiyat beklentisini 2025 yılı için 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara, 2026 yılı için 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara yükseltti.

Altının ons fiyatında düşüş görülüyor. Altının onsu 3 bin 285 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bakırda da 2025-2026 tahminleri yükseldi

Fitch, bakır fiyat beklentisini 2025 için 8 bin 800 dolardan 9 bin 200 dolara, 2026 için 8 bin dolardan 8 bin 500 dolara çıkardı, 2027 için 8.000 dolar, 2028 ve 2029 için 7 bin 500 dolar olarak bıraktı.

Kuruluş, alüminyum fiyat beklentisini 2025 ve 2026 için 2 bin 500 dolar, sonraki üç yıl için 2 bin 300 dolar olarak korudu.

Fitch, çinko fiyat beklentisini 2025 için 2 bin 700 dolar olarak korudu, 2026 için 2 bin 600 dolardan 2 bin 650 dolara, 2027 için 2 bin 500 dolardan 2 bin 550 dolara çıkardı.