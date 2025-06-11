Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında yeni gelişme

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sözü avukat ve sanıklara verdi.

Müşteki avukatları, sanıkların suçlarının sabit olduğunu savunarak, üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ile salonda bulunan sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ise suçsuz olduklarını öne sürerek, savcılığın mütalaasının ardından detaylı savunma yapacaklarını belirtti.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 1 Ekim’e erteledi.

İddianamedeki detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ve Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor. Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. hakkında, “sahte özel belgeyi bilerek kullanmak”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.