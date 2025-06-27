Ar-Ge’de vergi desteğini 30 milyonluk maaş bitirdi

CANAN SAKARYA/ANKARA

Ekonomi Paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Halen, Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge personeline ödenen ücretin tamamı gelir vergisi ile damga vergisinden muaf tutulurken yasa teklifi ile muaf tutulacak tutar, asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılıyor.

Düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülürken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, bazı şirketlerin teşvikleri suistimal ettiğini belirterek dikkat çekici örnekler verdi. Hatipoğlu, Ar-Ge merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar üzerinden Ar-Ge ekosistemini ciddi şekilde teşvik ettiklerini ve bu konuda bir tereddütleri olmadığını belirtti. Ancak bazı firmalarda Ar-Ge personeline gerçeği yansıtmayan şekilde çok yüksek ücretler gösterildiğini ve bununla vergi avantajı sağlandığını anlatan Hatipoğlu, “Örneklerden bir tanesi, 30 milyon aylık ücret ödemesiydi. Tabii, teknik olarak ücret üzerinden örtülü kazanç dağıtımı yorumlarına da varabilecek çok abartılı uygulamaların da olduğunu gözlemledik. Savunma sanayisindeki Ar-Ge personelinin en yüksek ya da ortalama rakamlarını da aldık, bizim için en popüler, bilinen savunma sanayisi şirketlerimizdi ya da GSM operatörlerimiz de en çok teknoloji ve Ar-Ge yapan, yüksek ücret ödemesi beklenen yerlerdi, oradaki rakamları da aldık. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde ‘İstismarı önleyecek ama teşviki de devam ettirecek bir rakam ne olmalıdır?’ arayışımız oldu. Artılarıyla, eksileriyle 40 katlık bir oranının üstünün vergiye tabi olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin makul olabileceğini değerlendirdik. Tabii, istedikleri kadar ücret verebilirler, sadece istisnayı asgari ücretin 40 katıyla sınırlı tutalım diye değerlendirdik” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da Ar-Ge ekosistemini çok fazla baskılamayacak şekilde bir düzenleme gidildiğini belirterek, “200 bin kişiyi teşvik ettiğimiz bir ekosistemde bu örneklerin olmadığını iddia etmek gerçekçi olmaz. Dolayısıyla Gelir İdaresinin de tespitleri var. Çok nitelikli araştırmacıların teşvikini düşürmek anlamında değil. Suistimalleri engellemek adına ekosistemi çok fazla baskılamayacak şekilde bir düzenlemeye gidiliyor” dedi.

Otomotiv muafiyet istedi

Komisyonda söz alan Otomotiv Sanayi Derneği Otomotiv Teknolojileri ve Tedarik Ekosistemi Koordinatörü Bora Pekiçten, otomotiv sanayinde yaklaşık 5 bin Ar-Ge personeli bulunduğunu belirterek, “Yüksek kalibredeki Ar-Ge çalışanları, sanayinin rekabet gücünün önemli bir parçası olup AB Ar-Ge projelerinin ülkemize çekilmesinde ve ihracatın artırılmasında önemli rol oynuyorlar. Yetkin iş gücünün korunması, beyin göçünün önüne geçilebilmesi için ücret politikası önemli bir unsur. Beyin göçünün engellenmesi adına biz bu taslaktaki önerilen sınırın kaldırılmasını ve suistimallerin farklı mekanizmalarla önüne geçilmesini talep etmekteyiz” dedi.

Aylık sınır 1 milyon 40 bin lira

Yapılan yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte gelir vergisi ve damga vergisi istisnasında üst sınır, brüt asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılıyor. Böylece aylık 1 milyon 40 bin 220 lirayı aşan kazançlar vergiye tabi tutulacak. Bu rakamın altındaki ücretlerde ise vergi istisnası sürecek.

GİB 139 bin işletmenin kasasına oturdu

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, hasılat tespitiyle ilgili bilgi verdi. Bayrakdar, Yılbaşından 22 Haziran’a kadar 139 bin 317 işletmede hasılat denetimi yapıldığını ve 689 milyon liralık ceza kesildiğini söyledi. Bayrakdar, “Bizim hasılat tespitlerinde cezadan daha ziyade beyanlarının o gün yaptığımız hasılat tespitlerine uyumlu hâle gelmesini bekliyoruz. Hasılat tespiti daha çok restoranlarda, doktorlarda, nispeten kuyumcularda; göz önünde olan, daha çok gelir elde etme potansiyeli olan firmalarda oluyor ve kayıt dışı riski yüksek olduğu işletmelerde oluyor” dedi.

Güvenlik için alınan araç KDV’den muaf

Torba yasanın görüşmeleri sırasında verilen önergelerle yeni maddeler eklendi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara yönelik bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden 31 Aralık 2025’e kadar ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ödeme yapmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için alacakları hafi f ticari taşıtlar, arazi taşıtları ve motosikletler KDV’den istisna olacak.