Elektrik Endeksi düşüyor dolar bazında kayıp %26

BIST Elektrik Endeksi, son bir yılda dolar bazında %26,17 değer kaybetti. Sektördeki hisselerin geneli zayıf bir seyir izlerken sınırlı yükseliş kaydedenler de oldu. Bununla birlikte birçok hisse hâlâ baskı altında. Özellikle yenilenebilir enerji odaklı hisselerde düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Pozitif ayrışanlar az

Enerji sektöründe son bir yılda getirisi ile dikkat çeken Esenboğa Elektrik (ESEN) oldu. Hisse %175'lik dolar bazlı getirisiyle dikkat çekerken onu Enerjisa %82, Ahlatçı Doğalgaz %55 ve Naturelgaz %40 ile takip etti. Bu şirketlerin ortaközelliği, düzenli nakit akışı sağlayan iş modellerine sahip olmaları. Ancak sektörün bu sürede negatif ağırlıklı bir seyir izlemesi, bu artışların da istisna düzeyinde kalmasına yol açtı.

Aydem, Smart Güneş, CW Enerji, Zorlu Enerji ve Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinde dolar bazında kayıplar %50'nin üzerine çıktı. Bu hisselerde fiyat baskısı hem kârlılık endişesi hem de bilanço zayıflıklarıyla açıklanıyor. Özellikle hızlı yükseliş sonrası gelen düzeltmelerin hâlâ tamamlanmaması fiyat üzerindeki baskının sürmesinde belirleyici oldu.

Malzemede farklılaşma önde

Sektörde elektrik malzemesi alanında faaliyet yürüten şirketlerde farklılaşma öne çıkıyor. Son bir yılda Emek Elektrik (EMKEL) dolar bazında %197 ile güçlü bir performans sergilerken, Ekos Teknoloji %8 ve Alves Kablo %1 ile sınırlı pozitif bölgede kaldı. Diğer taraftan EuroPower, Say Yenilenebilir Enerji, Astor Enerji gibi hisselerde düşüşler hakim. Bu alanda da yatırımcı seçici davranıyor.

ZEYNEP'E SOR

NET SERMAYE Mİ, BRÜT SERMAYE Mİ?

Net çalışma sermayesi; gerçek likidite, finansal sağlık, risk yönetimi, güven. Dalgalanma, negatif görünüm ve yanılgı riski, kıyas zorluğu, verimsizlik riski.

Brüt çalışma sermayesi; basit ölçüm, varlık büyüklüğü, krediye erişim. Yanıltıcılık ve fazla stok riski, risk yönetimi zorluğu, nakit akışı sorunu.

Geri alımda hedef miktara ulaşıldı. Alımlara rağmen fiyat ortalama maliyetin altına geriledi

Alarko Holding üç aydır geri alım yaptığı halde fiyatı başlangıcına döndü? Bu ne anlama geliyor? / Ozan Kaplan

Ozan, Alarko Holding 20 Mart'ta başlattığı geri alım programı kapsamında toplam 13 milyon adet hisse aldı. Alımlar, şirketin sermayesinin %3'üne ve fiili dolaşımdaki payının %8'ine denk geliyor. Ancak alışların ortalama fiyatı 94,36 TL iken, fiyat kısa sürede bu seviyenin oldukça altına inerek yeniden 79 TL bölgesine geriledi. Geri alım programları, hisseye olan güvenin göstergesi olarak algılanır. Öte yandan bu etki, piyasa koşulları ve yatırımcı duyarlılığıyla da doğrudan ilişkilidir. Gözlenen o ki yatırımcılar daha fazla netlik ararken talep noktasında temkinli durmaktalar. Bu nedenle düşüşü sadece alımların eksikliğiyle okumamalı.

Davalar çevresel ve hukuki denetim sürecinin bir parçasıdır. Olumlu değerlendirmek gerekir

Çukuralan sahası için açılan davanın Kozal'ın faaliyetlerine zarar verme ihtimali var mı? / Uğur Dikici

Uğur, Koza Altın Çukuralan Altın Madeni'ne yönelik 3. kapasite artırımı kapsamında "ÇED Olumlu" kararını geçtiğimiz şubat ayında aldı. Bu karara karşı çevreci bir dernek tarafından dava açıldı. ÇED kararlarının iptali için açılan davalar, çevresel ve hukuki denetim sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Bu tür davaların sonucunda olası bir aykırılığın tespiti halinde idarenin ve şirketin eksiklikleri tamamlaması gündeme gelir. Öte yandan böylesi davalarda olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı sürece mahkemeler tedbir kararı vermemekte. Sonuç olarak şirketin kapasite artırımına yönelik olumsuz bir etkilenme beklenmemeli.

YATIRIM FONLARI

Aktif Portföy'ün HRZ fonu borsaya yeni gelen hisselere odaklanarak %6,6 getiri sağladı

BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HRZ), yeni halka arz hisselerine yatırım yapan tematik yapısıyla dikkat çekiyor. Portföyünün %98,4'ü hisse senetlerinden oluşuyor. Yıldız, Ana ve Alt Pazar'da yer alan XHARZ hisselerine odaklanan fonun büyüklüğü 20,7 milyon TL ve doluluk oranı %1,69 ile sınırlı bir pazara sahip. Katılımevim, TAB Gıda, Lila Kağıt ve Limak Çimento gibi hisseler portföyde öne çıkıyor.

HRZ, yılbaşından bu yana %6,57 yükseliş kaydetti. Stratejisi, halka arz sonrası yüksek fiyat oynaklıklarını fırsata çevirmeye yönelik. Bu yanıyla halka arzları yakından izleyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek. Ayrıca kısa vadeli düşünenler için de dinamik bir yapı sağlıyor. Ancak dalgalı bir alanda olması nedeniyle, yüksek riski kabul eden yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

MNG Faktoring, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

MNG Faktoring, nitelikli yatırımcılara 25 Haziran 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 45.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 24 Aralık 2025 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

25 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,4 seviyesinde bulunuyor. MNG Faktoring'in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFMNGFA2518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PANELSAN

Astana'da 4,9 milyon euroluk üretim hattı için anlaştı. İmzalar önümüzdeki günlerde atılıyor

Panelsan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da inşa ettiği üretim tesisi için yeni bir gelişmenin olduğunu duyurdu. Şirket, Almanya merkezli Hennecke firmasıyla çatı, cephe ve soğuk oda panellerinin üretimine yönelik poliüretan ve mineralyün dolgulu sandviç panel hattı kurulumu konusunda sözlü mutabakata vardı. Yaklaşık 4,9 milyon euro tutarındaki anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak.

Üretim hattının devreye alınma süresi, sözleşme tarihinden itibaren 13 ay olarak planlandı. Yalıtım ve endüstriyel panel üretiminde son yıllarda artan talep, özellikle Orta Asya pazarında kapasite artırımı yatırımlarını hızlandırıyor. Panelsan'ın Kazakistan'da yaptığı bu yatırım, hem bölgesel üretim maliyetlerini optimize etme hem de ihracat gücünü artırma potansiyeli taşıyor.



BORUSAN BİR. BORU

Üretim hatları Gemlik'e taşınıyor. Geçişle birlikte boru üretimi tek merkezde gerçekleşecek

Borusan Birleşik Boru, büyüme hedefi doğrultusunda yeniden yapılanmaya gidiyor. İstanbul Halkalı ve Bursa'daki üretim hatlarını Gemlik Kampüsü'ne taşınmasını kapsayan projede, toplam 56 milyon dolarlık yatırım ve operasyonel gider planlanıyor. Taşınmanın ardından yaklaşık 30 milyon dolarlık işletme sermayesi iyileşmesi hedefleniyor. Konsolide FAVÖK marjına da 50 ile 100 baz puan katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, otomotiv, inşaat ve endüstri sektörlerine yönelik boru üretimini tek merkezde toplayarak yalınlaşırken verimliliği de artırmayı amaçlıyor. Gemlik Kampüsü'nün stratejik merkez hâline dönüşmesi, Borusan Boru'nun uzun vadeli rekabet gücünü artırarak entegre bir üretim modeline geçişini sağlayacak. Bu kapsamda geçişin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.



TÜRKİYE SİGORTA

Yılın ilk 5 ayında prim üretimi %40 arttı. İvmeyi kurumsal yıl sonunda da büyüme devam eder

Türkiye Sigorta, 2025'in ilk beş ayında brüt prim üretimini 60,4 milyar TL'ye taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre %40'lık bir büyüme elde etti. 2024'te aynı dönemde prim üretimi 43,2 milyar TL seviyesindeydi. Prim üretimi, sigorta şirketlerinin gelir performansını gösteren en temel göstergelerden biridir.

Hayat dışı branşlarda kamu destekli projeler ve sektörel büyüme, Türkiye Sigorta gibi büyük ölçekli şirketlerin prim üretiminde çarpan etkisi yaratabiliyor. Artan penetrasyon oranları ve genişleyen müşteri tabanı da bu artışı destekliyor. Yılın ilk yarısına yaklaşılırken elde edilen bu performans, şirketin altı aylık mali tablolarında da prim üretimini büyüteceğini gösteriyor. Firmanın, yılın ilk çeyreğinde prim üretimi %47 artarken, dönem sonu net kâr büyümesi %29 oldu.